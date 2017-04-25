П.Розенко назвав розмови про дешевий український газ міфом

П.Розенко зазначив, що "розмови про дешевий український газ — це міф, а не реалії".

“За рахунок того, що штучно стримувалася ціна українського газу, у нас видобуток власного газу катастрофічно впав — щонайменше в 4 рази”, — сказав віце-прем’єр.

При цьому він додав, що на сьогодні вибудовується абсолютно правильна модель розрахунків за спожитий газ, коли багаті люди платять повну ціну, а бідним – допомагає держава.

“Ми повернулися до правильного механізму розрахунку за газ. Зараз вибудовується абсолютно правильна модель, коли багаті люди, які мають 4-поверхові палаци, платять повну ціну за газ, а бідним людям допомагає держава”, — сказав він.

“Раніше всі платили нібито маленьку ціну за газ. Але насправді повну ціну за всіх доплачувала держава: і за багатих, і за бідних. Питання в одному, чи була соціальна справедливість у тому, коли люди через податки сплачували за спожитий газ власників палаців?” — зауважив П.Розенко.

За словами віце-прем’єр-міністра, на сьогодні держава виконала функцію соціального захисту тих, хто потребував допомоги у період підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги.

“На сьогодні 7,5 млн українських родин захищені через систему субсидій”, — зазначив він.

Нагадаємо, кількість звернень за субсидіями у І кварталі скоротилася на 1,5%.