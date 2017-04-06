П.Розенко: главное в осовременивании пенсий - избежать "уравниловки"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Модель осовременивания пенсий, которая будет применена при проведении пенсионной реформы, должна обеспечить соблюдение принципа социальной справедливости в пенсионном обеспечении. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
П.Розенко отметил, что в Правительстве нет дискуссии на тему, проводить ли осовременивание пенсий. Его безусловно надо проводить, ведь в течение последних 4 лет осовременивания пенсий не было.
"На сегодняшний день, существует не менее 3 моделей проведения осовременивания пенсий. И какая из них будет выбрана, будет зависеть от наличия необходимого ресурса и возможностей государственного бюджета. В среднем для проведения осовременивания дополнительно необходимо около 40 млрд грн ", - отметил П.Розенко.
Кроме того, он заметил, что при расчетах правительство будет придерживаться принципов социальной справедливости.
"Для нас главное - не допустить "уравниловки". То есть больший размер возмещения должны получить те пенсионеры, которые имеют больший трудовой стаж. Я надеюсь, что в течение месяца-двух мы представим пенсионную реформу ", - добавил он.
Напомним, что с 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров.