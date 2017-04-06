П.Розенко: головне в осучасненні пенсій - уникнути "зрівнялівки"

П.Розенко зазначив, що в Уряді немає дискусії на тему, чи проводити осучаснення пенсій. Його безумовно треба проводити, адже протягом останніх 4 років осучаснення пенсій не було.

“На сьогодні, є щонайменше 3 моделі проведення осучаснення пенсій. І яка із них буде обрана, буде залежати від наявності необхідного ресурсу і можливостей Державного бюджету. У середньому для проведення осучаснення додатково необхідно близько 40 млрд грн”, — зазначив П.Розенко.

Крім того він зауважив, що при обрахунках уряд буде дотримуватися принципів соціальної справедливості.

“Для нас головне — не допустити „зрівнялівки“. Тобто більший розмір відшкодування повинні отримати ті пенсіонери, котрі мають більший трудовий стаж. Я сподіваюся, що протягом місяця-двох ми представимо пенсійну реформу”, — додав він.

Нагадаємо, що з 1 травня розмір пенсії зросте для 8 млн пенсіонерів.