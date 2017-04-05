П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ІІ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время аудиенции Президента Украины Петра Порошенко в Королевы Дании Маргрете ІІ Глава государства поблагодарил Ее Величество за всестороннюю поддержку Украины Королевством Дания. Аудиенция состоялась в рамках официального визита Главы Украинского государства в эту страну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Сообщается, что стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеские отношения между двумя государствами.
Президент поблагодарил за поддержку Королевством Дания суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также П.Порошенко выразил надежду, что Дания продолжит участвовать в реализации гуманитарных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине, которые стали жертвами российской агрессии.
Со своей стороны, Ее Величество заверила, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства.
Президент пригласил Ее Величество Королеву Маргарита II посетить Украину с государственным визитом в удобное время.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Королевство Дания .