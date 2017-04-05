П.Порошенко зустрівся з Королевою Данії Маргрете ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час аудієнції Президента України Петра Порошенка у Королеви Данії Маргрете ІІ Глава держави подякував ЇЇ Величності за всебічну підтримку України Королівством Данія. Аудієнція відбулася в рамках офіційного візиту Глави Української держави до цієї країни, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Повідомляється, що сторони відзначили високий рівень політичного діалогу та дружні відносини між двома державами.
Президент подякував за підтримку Королівством Данія суверенітету та територіальної цілісності України.
Також П.Порошенко висловив надію, що Данія й надалі братиме участь в реалізації гуманітарних проектів із підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, які стали жертвами російської агресії.
Зі свого боку, Її Величність запевнила, що Україна й надалі може впевнено покладатися на солідарність та підтримку її держави.
Президент запросив Її Величність Королеву Маргрете ІІ відвідати Україну з державним візитом у зручний час.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Королівства Данія.