П.Порошенко завтра отправится в Британию, где встретится с Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во вторник и среду, 18-19 апреля, в этом году Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй, передает УНН со ссылкой на пресс - службу Главы государства.
Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
Запланировано выступление Президента Украины в Королевском институте международных отношений "Чатем Хаус" на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".
Президент Украины также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.
Как сообщал УНН, МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО в мае.