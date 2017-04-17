П.Порошенко завтра отправится в Британию, где встретится с Т.Мэй

Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Запланировано выступление Президента Украины в Королевском институте международных отношений "Чатем Хаус" на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Президент Украины также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

Как сообщал УНН, МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО в мае.