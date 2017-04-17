П.Порошенко завтра вирушить до Британії, де зустрінеться із Т.Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У вівторок і середу, 18-19 квітня, цього року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення Прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, передає УНН з посиланням на прес – службу Глави держави.
Зазначається, що програмою візиту передбачені зустрічі П. Порошенка з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами Уряду та представниками Палати громад британського Парламенту.
Заплановано виступ Президента України у Королівському інституті міжнародних відносин “Четем Хауз” на тему: “Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії”.
Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.
Як повідомляв УНН, МЗС вивчає можливості зустрічі П.Порошенко і Д.Трампа на саміті НАТО у травні.