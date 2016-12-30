П.Порошенко пригласил американских сенаторов осуществить визит на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном и предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Кроме того, П.Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.
Также отмечается, что Президент проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.
В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость в помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом.