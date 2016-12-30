П.Порошенко запросив американських сенаторів здійснити візит на Донбас

“Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об’єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, П.Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону “Про підтримку стабільності та демократії в Україні”, що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Також зазначається, що Президент поінформував американських сенаторів про хід реформ в Україні та наголосив на важливій ролі США в цьому процесі.

У свою чергу, сенатор Джон Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 31 грудня приїде до Маріуполя, щоб привітати військових з наступаючим Новим роком.