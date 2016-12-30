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П.Порошенко запросив американських сенаторів здійснити візит на Донбас

П.Порошенко запросив американських сенаторів здійснити візит на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джоном Маккейном та запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об’єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, П.Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону “Про підтримку стабільності та демократії в Україні”, що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Також зазначається, що Президент поінформував американських сенаторів про хід реформ в Україні та наголосив на важливій ролі США в цьому процесі.

У свою чергу, сенатор Джон Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 31 грудня приїде до Маріуполя, щоб привітати військових з наступаючим Новим роком.

Українські Національні Новини

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