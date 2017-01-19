П.Порошенко призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в Крыму и Донбассе

"Глава Украинского государства призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Президент также проинформировал Генсека Гутерриша относительно иска против России, который Украина подала в Международный суд ООН.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и А.Гуттериш скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совбезе ООН.