П.Порошенко призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в Крыму и Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава Украинского государства призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Президент также проинформировал Генсека Гутерриша относительно иска против России, который Украина подала в Международный суд ООН.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и А.Гуттериш скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совбезе ООН.