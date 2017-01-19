П.Порошенко закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення прав людини в Криму та Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша звернути більшу увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасу, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава Української держави закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що Президент також поінформував Генсека Гутерріша щодо позову проти Росії, який Україна подала до Міжнародного суду ООН.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та А.Гуттеріш скоординували позиції напередодні головування України у Радбезі ООН.