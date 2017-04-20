П.Порошенко вручил Э.Броку орден Ярослава Мудрого
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вручил экс-главе комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого V степени, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава государства вручил Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого V степени", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время встречи П.Порошенко поблагодарил Э.Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности Председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента, особо отметив его помощь во время Революции Достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и поддержку в процессе предоставления Украинской безвизового режима с ЕС, а также усиление демократических институтов в Украине.
Э.Брок отметил прогресс, который осуществила Украина на пути внутренних трансформаций за последние годы.
"Успешная Украина важна для всего Европейского континента. Успех Украины означитиме конец планов Путина", - сказал он.
Во время встречи собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и продолжения реформ в Украине.
Как сообщал УНН, Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года .