П.Порошенко вручив Е.Броку орден Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вручив екс-голові комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмару Броку орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Глава держави вручив Елмару Броку орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що під час зустрічі П.Порошенко подякував Е.Броку за підтримку України протягом довгого часу на посаді Голови комітету у закордонних справах Європейського Парламенту, особливо відзначивши його допомогу під час Революції Гідності, ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та підтримку в процесі надання українцям безвізового режиму з ЄС, а також посилення демократичних інституцій в Україні.
Е.Брок відзначив прогрес, який здійснила Україна на шляху внутрішніх трансформацій за останні роки.
“Успішна Україна важлива для цілого Європейського континенту. Успіх України означитиме кінець планів Путіна”, — сказав він.
Під час зустрічі співрозмовники також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та продовження реформ в Україні.
Як повідомляв УНН, Е.Брок заявив про продовження співпраці ЄП і України до 2019 року.