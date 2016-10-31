П.Порошенко: Украина выполнила все 144 требования по безвизу

"Украина выполнила все 144 требования по безвизову, достигла всех критериев. Рассчитываю, что за время, оставшееся до саммита Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября, украинцы получат это долгожданное решение, как признание прогресса и знак солидарности ", - отметил П.Порошенко в сообщении.

Также гарант отметил, что положительные изменения в нашем государстве необратимы, а "страшилки", которые распространялись за границей, - не оправдались.

Как сообщал УНН, по словам президента Европейского Совета Дональда Туска Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и пока ЕС завершить определенные внутренние процедуры по этому поводу.