П.Порошенко: Україна виконала всі 144 вимоги щодо безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна наразі виконала всі 144 вимоги щодо безвізового режиму з ЄС. Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Україна виконала всі 144 вимоги щодо безвізу, досягла всіх критеріїв. Розраховую, що за час, що залишився до Саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада, українці отримають це довгоочікуване рішення, як визнання прогресу та знак солідарності,” — зазначив П.Порошенко у повідомленні.
Також гарант зауважив, що позитивні зміни в нашій державі незворотні, а “страшилки”, котрі розповсюджувалися за кордоном, — не справдилися.
Як повідомляв УНН, за словами президента Європейської Ради Дональда Туска Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму і наразі ЄС має завершити певні внутрішні процедури щодо цього.