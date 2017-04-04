П.Порошенко в Риге посетил музей оккупации Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В рамках официального визита в Латвийскую Республику Президент Украины Петр Порошенко посетил Музей оккупации Латвии, который находится в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
"Глава государства осмотрел экспозицию, которая рассказывает об оккупации Латвии нацистским и советским режимами в период с 1940-1991 годов. В экспозиции представлены исторические документы, фотографии", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что музей был основан в 1993 году. Фонды музея составляют около 30 000 документов, фотографий, письменных, устных и материальных свидетельств, а также памятные вещи из мест заключений и спецпоселений. Все видео-, кино- и фотодокументы хранятся в хранилище музея.
"Среди мировых лидеров, посетивших музей, Канцлер Германии Ангела Меркель, Королева Великобритании Елизавета II, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Могерини", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 4 и 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Латвии и Дании.