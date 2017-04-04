П.Порошенко у Ризі відвідав музей окупації Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В рамках офіційного візиту до Латвійської Республіки Президент України Петро Порошенко відвідав Музей окупації Латвії, який знаходиться у Ризі. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
“Глава держави оглянув експозицію, яка розповідає про окупацію Латвії нацистським та радянським режимами у період з 1940-1991 років. В експозиції представлені історичні документи, фотографії”, — повідомили у прес-службі.
Також у прес-службі зазначили, що музей був заснований у 1993 році. Фонди музею складають близько 30 тисяч документів, фотографій, письмових, усних і матеріальних свідчень, а також пам’ятні речі з місць ув’язнень і спецпоселень. Всі відео-, кіно- та фотодокументи зберігаються у сховищі музею.
“Серед світових лідерів, які відвідали музей, Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Королева Великобританії Єлизавета II, Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 4 і 5 квітня перебуватиме з офіційним візитом у Латвії і Данії.