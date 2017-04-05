П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В рамках официального визита в Королевство Дания Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со спикером Фолькетинга (Парламента) Дании Пией Кьерсгор обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Также, Глава государства обратил внимание П.Кьерсгор шаги России, направленных на торпедирование мирного процесса.
П.Порошенко во время встречи поблагодарил за последовательную поддержку Данией политики санкций против российского агрессора.
Кроме того, Президент поблагодарил депутатов Фолькетинга за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также, П.Порошенко отметил активную работу делегаций Парламента Дании в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.
Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Данией на всех уровнях, в том числе на парламентском.
Как сообщал УНН, П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ИИ .