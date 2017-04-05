П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56418 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106185 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163449 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118718 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113741 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105084 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107270 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155798 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11367 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В рамках официального визита в Королевство Дания Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со спикером Фолькетинга (Парламента) Дании Пией Кьерсгор обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Также, Глава государства обратил внимание П.Кьерсгор шаги России, направленных на торпедирование мирного процесса.

П.Порошенко во время встречи поблагодарил за последовательную поддержку Данией политики санкций против российского агрессора.

Кроме того, Президент поблагодарил депутатов Фолькетинга за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также, П.Порошенко отметил активную работу делегаций Парламента Дании в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Данией на всех уровнях, в том числе на парламентском.

Как сообщал УНН, П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ИИ .

Украинские Национальные Новости

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