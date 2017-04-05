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П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

 • 11378 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. В рамках офіційного візиту до Королівства Данія Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі спікером Фолькетінгу (Парламенту) Данії Пією К’єрсґор обговорив без пекову ситуацію на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей”, — йдеться в повідомленні.

Також, Глава держави привернув увагу П.К’єрсґор до кроків Росії, спрямованих на торпедування мирного процесу.

П.Порошенко під час зустрічі подякував за послідовну підтримку Данією політики санкцій проти російського агресора.

Крім того, Президент подякував депутатам Фолькетінгу за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Також, П.Порошенко відзначив активну роботу делегацій Парламенту Данії в Парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи на підтримку позиції України.

Глава держави наголосив на готовності України й надалі розвивати активний діалог з Данією на усіх рівнях, у тому числі на парламентському.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко зустрівся з Королевою Данії Маргрете ІІ.

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