П.Порошенко и премьер Грузии договорились активизировать политический диалог на всех уровнях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что П.Порошенко и Г.Квирикашвили обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности договорились активизировать политический диалог на всех уровнях. Стороны отметили важность углубления украинско-грузинского взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций.
Глава государства высоко оценил последовательную и всестороннюю поддержку Украины, а также отметил важность продолжения сотрудничества в многосторонних форматах в целях эффективного отстаивания прав человека и деоккупации территорий Украины и Грузии.
Кроме того, собеседники подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубление экономического измерения кооперации. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, и договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.
Как сообщал УНН, Президент Грузии назначил Г.Квирикашвили премьер-министром.