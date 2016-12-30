П.Порошенко та прем'єр Грузії домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях

Відзначається, що П.Порошенко та Г.Квірікашвілі обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин, зокрема домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях. Сторони відзначили важливість поглиблення українсько-грузинської взаємодії, у тому числі у рамках міжнародних організацій.

Глава держави високо оцінив послідовну і всебічну підтримку України, а також наголосив на вагомому значенні продовження співпраці у багатосторонніх форматах задля ефективного відстоювання прав людини і деокупації територій України і Грузії.

Крім того, співрозмовники підкреслили нагальність інтенсифікації співпраці у багатьох сферах, зокрема поглиблення економічного виміру кооперації. Досягнуто домовленості щодо проведення навесні 2017 року чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, та домовилися найближчим часом продовжити діалог на міжнародних майданчиках.

Як повідомляв УНН, Президент Грузії призначив Г.Квірікашвілі прем'єр-міністром.