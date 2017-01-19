П.Порошенко и А.Гуттериш скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава Украинского государства поздравил Антониу Гутерриша с избранием на должность Генерального секретаря ООН.
П.Порошенко выразил надежду, что на этом посту Антонио Гуттериш будет твердо отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитету независимых государств.
В пресс-службе также отметили, что П.Порошенко поблагодарил Антониу Гутерриша за личное внимание, которое он проявлял к вопросу внутренне перемещенных лиц в Украине, будучи Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новым Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.