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П.Порошенко та А.Гуттеріш скоординували позиції напередодні головування України у Радбезі ООН

П.Порошенко та А.Гуттеріш скоординували позиції напередодні головування України у Радбезі ООН

Київ • УНН

 • 6748 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, Глава Української держави привітав Антоніу Гутерріша з обранням на посаду Генерального секретаря ООН.

П.Порошенко висловив сподівання, що на цій посаді Антоніу Гуттеріш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи Статуту ООН, передусім повагу до територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав.

У прес-службі також відзначили, що П.Порошенко подякував Антоніу Гутеррішу за особисту увагу, яку він виявляв до питання внутрішньо переміщених осіб в Україні, перебуваючи на посаді Верховного комісара ООН з питань біженців.

Співрозмовники обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з новим Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем.

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