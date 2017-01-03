П.Порошенко: США остаются надежным и стратегическим партнером Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. США остаются надежным и стратегическим партнером Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"С момента признания независимости Украины, Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, президент Б.Обама подписал оборонный бюджет США с 350 млн долл. помощи Украине.