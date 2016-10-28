П.Порошенко сегодня будет говорить о "безвизе" с лидерами ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня обсудит с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском вопрос введения безвизового режима с ЕС для украинцев. Об этом он заявил во время официального представления новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, передает корреспондент УНН.
"Сегодня очень важный день, у нас очень тяжелые, непростые переговоры с нашими голландскими партнерами в связи с политическим кризисом, который есть и ратификацией Соглашения об ассоциации. У меня через 20 минут разговор с Дональдом Туском, после этого - с Юнкером, после этого - с президентом Европарламента, где будут звучать вопросы безвизового режима", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, ЕП и Совет ЕС не могут достичь решения, что тормозит "безвиз" для Украины.