П.Порошенко сегодня будет говорить о "безвизе" с лидерами ЕС

"Сегодня очень важный день, у нас очень тяжелые, непростые переговоры с нашими голландскими партнерами в связи с политическим кризисом, который есть и ратификацией Соглашения об ассоциации. У меня через 20 минут разговор с Дональдом Туском, после этого - с Юнкером, после этого - с президентом Европарламента, где будут звучать вопросы безвизового режима", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, ЕП и Совет ЕС не могут достичь решения, что тормозит "безвиз" для Украины.