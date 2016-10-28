П.Порошенко сьогодні говоритиме про "безвіз" з лідерами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні обговорить з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європейської ради Дональдом Туском питання запровадження безвізового режиму з ЄС для українців. Про це він заявив під час офіційного представлення новопризначеного голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні дуже важливий день, в нас дуже важкі, непрості переговори з нашими нідерландськими партнерами у зв’язку з політичною кризою, яка є і ратифікацію Угоди про асоціацію. У мене через 20 хвилин розмова з Дональдом Туском, після цього — з Юнкером, після цього — з президентом Європарламенту, де звучатимуть питання безвізового режиму”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує “безвіз” для України.