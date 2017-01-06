П.Порошенко о В.Стусе: борец против тирании стал героем нации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко напомнил о дне рождения украинского поэта Василия Стуса и назвал его героем нации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"79 лет назад родился Василий Стус. Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего!", - Написал Порошенко.
Справка УНН. Василий Семенович Стус - украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Герой Украины.