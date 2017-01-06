П.Порошенко про В.Стуса: борець проти тиранії став героєм нації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагадав про день народження українського поета Василя Стуса та назвав його героєм нації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“79 років тому народився Василь Стус. Відважний борець проти тиранії, він став справжнім героєм нації. Пам’ятаймо героїв минулого — без них не було б героїв сьогодення!”, — написав П.Порошенко.
Довідка УНН. Василь Семенович Стус — український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Герой України.