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28 березня, 20:29 • 34831 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 96352 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 124799 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131151 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227279 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 168611 перегляди

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28 березня, 11:58 • 188729 перегляди

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28 березня, 11:39 • 172761 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 164939 перегляди

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П.Порошенко про В.Стуса: борець проти тиранії став героєм нації

П.Порошенко про В.Стуса: борець проти тиранії став героєм нації

Київ • УНН

 • 7259 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагадав про день народження українського поета Василя Стуса та назвав його героєм нації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“79 років тому народився Василь Стус. Відважний борець проти тиранії, він став справжнім героєм нації. Пам’ятаймо героїв минулого — без них не було б героїв сьогодення!”, — написав П.Порошенко.

Довідка УНН. Василь Семенович Стус — український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Герой України.

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