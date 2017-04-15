П.Порошенко назначил пожизненные стипендии пожарным, которые тушили ЧАЭС

Этим указом назначены пожизненные государственные стипендии 22 пожарным в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Как отмечается, в тушении пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 сотрудников пожарной охраны органов внутренних дел. Шесть из них вследствие радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли. Другие 59 получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли из 17 них. Пять человек выехали за пределы Украины.

В 2006 году в соответствии с указом президента Украины были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года, и в результате значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не были включены сотрудники, отдельные представители рядового и начальствующего состава пожарной охраны, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС именно 26 апреля 1986 года, вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью, и им установлена ​​инвалидность.

Напомним, как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, детям-чернобыльцам в полном объеме будут компенсированы средства за прекращенное питание в учебных заведениях.