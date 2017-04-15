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П.Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року”. Про це УНН повідомили у прес-службі глави держави.

Цим указом призначено довічні державні стипендії 22 пожежникам у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Як зазначається, в гасінні пожежі на четвертму енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ. Шість із них внаслідок радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули. Інші 59 отримали високі дози радіоактивного опромінення і стали інвалідами. За 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС померли із 17 них. П’ять осіб виїхали за межі України.

У 2006 році відповідно до указу президента України було засновано довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року, і внаслідок значного радіоактивного опромінення отримали інвалідність.

Проте до списку стипендіатів не було включено працівників, окремих осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони, які також брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС саме 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення захворіли на гостру променеву хворобу та яким встановлено інвалідність.

Нагадаємо, як повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, дітям-чорнобильцям у повному обсязі буде компенсовано кошти за припинене харчування в навчальних закладах.

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