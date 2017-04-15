П.Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року”. Про це УНН повідомили у прес-службі глави держави.
Цим указом призначено довічні державні стипендії 22 пожежникам у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Як зазначається, в гасінні пожежі на четвертму енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ. Шість із них внаслідок радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули. Інші 59 отримали високі дози радіоактивного опромінення і стали інвалідами. За 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС померли із 17 них. П’ять осіб виїхали за межі України.
У 2006 році відповідно до указу президента України було засновано довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року, і внаслідок значного радіоактивного опромінення отримали інвалідність.
Проте до списку стипендіатів не було включено працівників, окремих осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони, які також брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС саме 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення захворіли на гостру променеву хворобу та яким встановлено інвалідність.
Нагадаємо, як повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, дітям-чорнобильцям у повному обсязі буде компенсовано кошти за припинене харчування в навчальних закладах.