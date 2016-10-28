П.Порошенко поздравил пару, которая воспользовалась услугой "регистрация брака в сутки"

"Документ-сервис "Готово!", где я познакомился с молодоженами, предоставляет около 200 видов государственных услуг в одном здании с совершенно новыми подходами и принципами прозрачности, оперативности и вежливости к клиентам. Чувствуется разница с советскими учреждениями, где встречали с мрачными бровями. Сегодняшнее лицо государства - молодые симпатичные девушки и юноши с улыбкой, которые очень быстро оформляют любые документы", - отметил П.Порошенко.

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Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поддержал проект решения о запуске пилотного проекта в определенных населенных пунктах, что позволит в течение суток зарегистрировать брак. Сегодня жениться в сутки можно в Киеве, Одессе, Львове, Северодонецке и Мариуполе.