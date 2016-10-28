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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 1670 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 6532 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

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П.Порошенко привітав пару, яка скористалась послугою "реєстрація шлюбу за добу"

П.Порошенко привітав пару, яка скористалась послугою "реєстрація шлюбу за добу"

Київ • УНН

 • 18476 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко привітав пару молодят з Донецька, яка скористалась послугою "реєстрація шлюбу за 24 години", передає УНН з посиланням на сторінку Президента у Facebook.

"Документ-сервіс "Готово!", де я познайомився з молодятами, надає близько 200 видів державних послуг в одній будівлі за абсолютно новими підходами і принципами прозорості, оперативності та ввічливості до клієнтів. Відчувається різниця з радянськими установами, де зустрічали з похмурими бровами. Сьогоднішнє обличчя держави – молоді симпатичні дівчата та хлопці з посмішкою, які дуже швидко оформлюють будь-які документи", - зазначив П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одружитися за добу відтепер можна у Херсоні

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України підтримав проект рішення про запуск пілотного проекту в певних населених пунктах, що дозволить протягом доби зареєструвати шлюб. Сьогодні одружитися за добу можна у Києві, Одесі, Львові, Сєвєродонецьку та Маріуполі.

Українські Національні Новини

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