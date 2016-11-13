П.Порошенко поздравил М.Джемилева с днем ​​рождения

"На долю Мустафы Джемилева выпали сложнейшие испытания. Которые, впрочем, не сломили его волю, а только закалили. Настоящий лидер своего народа, посвятил свою жизнь борьбе. Вместе мы обязательно победим! С днем ​​рождения, Мустафа!", - написал П.Порошенко.

Напомним, 13 ноября украинская делегация отправилась в Нью-Йорк для поддержки резолюции Украины по Крыму, рассмотрение которой запланировано в Генассамблее ООН 15 ноября.