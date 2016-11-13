П.Порошенко поздравил М.Джемилева с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На долю Мустафы Джемилева выпали сложнейшие испытания. Которые, впрочем, не сломили его волю, а только закалили. Настоящий лидер своего народа, посвятил свою жизнь борьбе. Вместе мы обязательно победим! С днем рождения, Мустафа!", - написал П.Порошенко.
Напомним, 13 ноября украинская делегация отправилась в Нью-Йорк для поддержки резолюции Украины по Крыму, рассмотрение которой запланировано в Генассамблее ООН 15 ноября.