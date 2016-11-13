П.Порошенко привітав М.Джемілєва з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав з днем народження уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На долю Мустафи Джемілєва випали надзвичайно складні випробування. Які, втім, не зламали його волю, а лише загартували.Справжній лідер свого народу, який присвятив своє життя боротьбі. Разом ми обов’язково переможемо! З днем народження, Мустафа!” — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, 13 листопада українська делегація вирушила до Нью-Йорка для підтримки резолюції України щодо Криму, розгляд якої заплановано в Генасамблеї ООН 15 листопада.