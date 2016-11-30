П.Порошенко поедет в Польшу 2 декабря - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отправится в пятницу, 2 декабря, с официальным визитом в Польшу. Об этом во время скайп-брифинга сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент УНН.
"Мы готовим визит Президента Украины Петра Порошенко в Польшу, который запланирован на эту пятницу. Визит прежде всего посвящен 25-летию признания Польшей Украины. Но кроме юбилейного наполнения визит официальный и предусматривает встречи и переговоры с президентом, премьер-министром, спикером парламента и участие в конференции, которая, собственно, и посвящена 25-летию дипломатических отношений между Украиной и Польшей", - добавил А.Дещица.