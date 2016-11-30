П.Порошенко поїде до Польщі 2 грудня - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вирушить у п'ятницю, 2 грудня, з офіційним візитом до Польщі. Про це під час скайп-брифінгу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає кореспондент УНН.
"Ми готуємо візит Президента України Петра Порошенка до Польщі, який запланований на цю п’ятницю. Візит перш за все присвячений 25-річчю визнання Польщею України. Але крім ювілейного наповнення візит офіційний і передбачає зустрічі і переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером парламенту і участь у конференції, яка, власне, і присвячена 25-літтю дипломатичних відносин між Україною і Польщею", - додав А.Дещиця.