П.Порошенко поїде до Польщі 2 грудня - посол

"Ми готуємо візит Президента України Петра Порошенка до Польщі, який запланований на цю п’ятницю. Візит перш за все присвячений 25-річчю визнання Польщею України. Але крім ювілейного наповнення візит офіційний і передбачає зустрічі і переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером парламенту і участь у конференції, яка, власне, і присвячена 25-літтю дипломатичних відносин між Україною і Польщею", - додав А.Дещиця.