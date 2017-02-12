П.Порошенко поблагодарил президента Словении за поддержку в вопросе введения "безвизова"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Президента Республики Словения Борута Пахора за активную поддержку Словении в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
"Был также обсужден вопрос европейской интеграции Украины. Глава государства поблагодарил за активную поддержку Словении в вопросе скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима поездок для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере энергоэффективности, а также договорились активизировать работу с целью восстановления прямого авиационного сообщения между Любляной и Киевом.
"Глава Украинского государства подтвердил заинтересованность Украины в усилении сотрудничества со Словенией в экономической, культурной и гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимость продолжения санкций против РФ .