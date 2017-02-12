П.Порошенко подякував президенту Словенії за підтримку у питанні запровадження "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Президенту Республіки Словенія Боруту Пахору за активну підтримку Словенії у запровадженні безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба глави української держави, передає УНН.
"Було також обговорено питання європейської інтеграції України. Глава держави подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для громадян України",- йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби сторони обговорили розвиток співробітництва у сфері енергоефективності, а також домовились активізувати роботу з метою відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом.
"Глава Української держави підтвердив зацікавленість України в посиленні співпраці зі Словенію в економічній, культурній та гуманітарній сферах",- додали у прес-службі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко обговорив з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором ситуацію на Донбасі і необхідність продовження сакцій проти РФ.