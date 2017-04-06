П.Порошенко поблагодарил Литву за помощь в укреплении обороноспособности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквернялисом, во время которой поблагодарил Литву за практическую помощь в укреплении обороноспособности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент поблагодарил за практическую помощь Литвы в укреплении обороноспособности Украины, предоставленную литовской стороной гуманитарную помощь, а также поприветствовал литовскую инициативу "Новый европейский план для Украины на 2017-2020 гг.", - говорится в сообщении.
Глава государства также подчеркнул стратегический характер украинского-литовских отношений и активный двусторонний политический диалог. Он выразил благодарность литовской стороне за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию Литвы относительно осуждения и непризнание аннексии Крыма.
П.Порошенко отметил твердую позицию Литвы о необходимости сохранения санкций к полной имплементации Россией Минских договоренностей.
Отмечается, что стороны согласились с важностью расширения торгово-экономического сотрудничества. Была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе с целью развития международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии привлечения опыта е-управления .