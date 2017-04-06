П.Порошенко поблагодарил Литву за помощь в укреплении обороноспособности Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56184 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106122 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163360 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119953 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118677 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105077 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155758 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
П.Порошенко поблагодарил Литву за помощь в укреплении обороноспособности Украины

П.Порошенко поблагодарил Литву за помощь в укреплении обороноспособности Украины

Киев  •  УНН

 • 9944 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквернялисом, во время которой поблагодарил Литву за практическую помощь в укреплении обороноспособности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент поблагодарил за практическую помощь Литвы в укреплении обороноспособности Украины, предоставленную литовской стороной гуманитарную помощь, а также поприветствовал литовскую инициативу "Новый европейский план для Украины на 2017-2020 гг.", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул стратегический характер украинского-литовских отношений и активный двусторонний политический диалог. Он выразил благодарность литовской стороне за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию Литвы относительно осуждения и непризнание аннексии Крыма.

П.Порошенко отметил твердую позицию Литвы о необходимости сохранения санкций к полной имплементации Россией Минских договоренностей.

Отмечается, что стороны согласились с важностью расширения торгово-экономического сотрудничества. Была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе с целью развития международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море.

Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии привлечения опыта е-управления .

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