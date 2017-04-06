П.Порошенко подякував Литві за допомогу у зміцненні обороноздатності України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом, під час якої подякував Литві за практичну допомогу у зміцненні обороноздатності України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Президент подякував за практичну допомогу Литви у зміцненні обороноздатності України, надану литовською стороною гуманітарну допомогу, а також привітав литовську ініціативу “Новий європейський план для України на 2017–2020 рр.”, — йдеться в повідомленні.
Глава Держави також підкреслив стратегічний характер українсько-литовських відносин та активний двосторонній політичний діалог. Він висловив вдячність литовській стороні за потужну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію Литви щодо засудження та невизнання анексії Криму.
П.Порошенко відзначив тверду позицію Литви щодо необхідності збереження санкцій до повної імплементації Росією Мінських домовленостей.
Зазначається, що сторони погодилися з важливістю розширення торговельно-економічного співробітництва. Було домовлено про подальшу спільну роботу з метою розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море — Чорне море — Каспійське море.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з прем’єром Естонії залучення досвіду е-урядування.