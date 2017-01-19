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П.Порошенко поблагодарил К.Лагард за плодотворную встречу

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, передает УНН.

"Благодарен Директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, которые происходят в Украине", - написал П.Порошенко в Twitter.

Благодарен Директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, которые происходят в Украине. pic.twitter.com/ZrvXo9g4qZ

- Петр Порошенко (@poroshenko) 19 января 2017 г.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко добавил, что встреча была сильной.

Как всегда сильная и положительная встреча с @Lagarde pic.twitter.com/LsPF5gU8ov

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 января 2017 г.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе высоко оценила реформы , проведенные в Украине.

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