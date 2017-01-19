П.Порошенко поблагодарил К.Лагард за плодотворную встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, передает УНН.
"Благодарен Директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, которые происходят в Украине", - написал П.Порошенко в Twitter.
Благодарен Директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард @Lagarde за плодотворную встречу и высокую оценку реформ, которые происходят в Украине. pic.twitter.com/ZrvXo9g4qZ- Петр Порошенко (@poroshenko) 19 января 2017 г.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко добавил, что встреча была сильной.
Как всегда сильная и положительная встреча с @Lagarde pic.twitter.com/LsPF5gU8ov- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 января 2017 г.
Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе высоко оценила реформы , проведенные в Украине.