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П.Порошенко подякував К.Лагард за плідну зустріч

П.Порошенко подякував К.Лагард за плідну зустріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, передає УНН.

"Вдячний Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, які відбуваються в Україні", - написав П.Порошенко у Twitter.

Вдячний Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, які відбуваються в Україні. pic.twitter.com/ZrvXo9g4qZ

— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2017 г.

У свою чергу речник Глави держави Святослав Цеголко додав, що зустріч була сильною.

Як завжди сильна і позитивна зустріч з @Lagarde pic.twitter.com/LsPF5gU8ov

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 января 2017 г.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні.

Українські Національні Новини

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