П.Порошенко подякував К.Лагард за плідну зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, передає УНН.
"Вдячний Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, які відбуваються в Україні", - написав П.Порошенко у Twitter.
Вдячний Директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард @Lagarde за плідну зустріч та високу оцінку реформ, які відбуваються в Україні. pic.twitter.com/ZrvXo9g4qZ— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2017 г.
У свою чергу речник Глави держави Святослав Цеголко додав, що зустріч була сильною.
Як завжди сильна і позитивна зустріч з @Lagarde pic.twitter.com/LsPF5gU8ov— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 января 2017 г.
Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні.