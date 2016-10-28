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15 марта, 19:03 • 116345 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170199 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140202 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132477 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114032 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106187 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101960 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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П.Порошенко подписал закон о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель

П.Порошенко подписал закон о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель

Киев • УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель", принятый Верховной Радой 6 октября 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Закон продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения, что позволит за это время урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Законом внесены соответствующие изменения в пункты 14 и 15 раздела X "Переходные положения" Земельного кодекса и поручено Кабинету Министров до 1 июля 2017 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения и установления четкого правового механизма функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

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