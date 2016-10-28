П.Порошенко подписал закон о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель

Закон продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения, что позволит за это время урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Законом внесены соответствующие изменения в пункты 14 и 15 раздела X "Переходные положения" Земельного кодекса и поручено Кабинету Министров до 1 июля 2017 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения и установления четкого правового механизма функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.