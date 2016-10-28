П.Порошенко підписав закон щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до розділу X „Перехідні положення“ Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель”, ухвалений Верховною Радою 6 жовтня 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Закон продовжує на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення, що дозволить за цей час врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення.
Законом внесено відповідні зміни до пунктів 14 та 15 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу та доручено Кабінету Міністрів до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Реалізація закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення та встановлення чіткого правового механізму функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.