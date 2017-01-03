П.Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает УНН.
"03.01.2017 - возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".
Согласно закону, Высший совет правосудия наделяется полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопрос перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.
Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.
Предполагается установить, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по 2 назначает Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
При этом председатель Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.
Согласно законопроекту, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде. С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам совета в размере должностного оклада судей Верховного суда с коэффициентом 1,5.