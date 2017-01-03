П.Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя (доповнено)

"03.01.2017 - повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документу.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні закон "Про Вищу раду правосуддя".

Відповідно до закону, Вища рада правосуддя наділяється повноваженнями звільняти суддів, вносити Президенту подання про їх призначення, приймати рішення про порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, залучати їх до дисциплінарної відповідальності.

Також раду передбачається уповноважити позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах. Згідно з документом, Вища рада правосуддя також буде вирішувати питання переведення суддів, їх відряджень, а також затверджувати їх кількість в судах.

Крім того, рада отримує повноваження призначати і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників.

Передбачається встановити, що Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирає з’їзд суддів, по 2 призначає Президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

При цьому голова Верховного суду України входить до складу ради за посадою.

Згідно із законопроектом, рішення ради можуть бути оскаржені тільки в Верховному суді. З 1 січня 2017 року пропонується встановити винагороду членам ради в розмірі посадового окладу суддів Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.