П.Порошенко назвал повышение минимальной зарплаты борьбой с бедностью

"Вместе с построением Вооруженных Сил Украины первым приоритетом власти, как только появилась эта возможность, становится борьба с бедностью. И агрессия Российской Федерации против нашего государства не является оправданием в затягивании реформами, которые мы делаем в условиях войны", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул недопустимость того, что человек, работающий полную рабочую неделю, получает столько же денег в месяц, как неработающие украинцы, которым начисляется пособие по безработице. "С первого января 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к Правительству и Парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса", - добавил глава государства.

Петр Порошенко отметил, что это решение касается более 4-х миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня составляет 1450 гривен. По словам Главы государства, для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы госбюджета, а частный сектор получает четкое правило, запрещающее работающему украинцу выплачивать меньше 3200 гривен в месяц.

"Это решение является борьбой с бедностью и защитой работающего человека. И отрыв минимальной заработной платы от расчета прожиточного минимума дает опережающий рост минимальной заработной платы в ближайшие годы", - подчеркнул Президент.