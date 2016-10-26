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П.Порошенко назвав підвищення мінімальної зарплати боротьбою з бідністю

П.Порошенко назвав підвищення мінімальної зарплати боротьбою з бідністю

Київ • УНН

 • 9643 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що сьогодні після ретельного обговорення з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом ухвалено важливе політичне рішення великої соціальної ваги, яке є спільною позицією Глави держави, Уряду та фракцій коаліції, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Разом з побудовою Збройних Сил України першим пріоритетом влади, як тільки з’явилася ця можливість, стає боротьба з бідністю. І агресія Російської Федерації проти нашої держави не є виправданням у зволіканні з реформами, які ми робимо в умовах війни”, — наголосив Президент.

Глава держави підкреслив неприпустимість того, що людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей в місяць, як непрацюючі українці, яким нараховується допомога по безробіттю. “З першого січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3 200 гривень. При чому я звернувся до Уряду та Парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, насамперед це стосується малого та середнього бізнесу”, — додав Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що це рішення стосується більше як 4-х мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень. За словами Глави держави, для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету, а приватний сектор отримує чітке правило, яке забороняє працюючому українцю виплачувати менше 3 200 гривень на місяць.

“Це рішення є боротьбою з бідністю і захистом працюючої людини. І відрив мінімальної заробітної плати від розрахунку прожиткового мінімуму дає випереджаюче зростання мінімальної заробітної плати в найближчі роки”, — наголосив Президент.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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