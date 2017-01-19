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П.Порошенко назвал безответственных лидеров, которые повлекли большие проблемы с глобальной безопасностью

П.Порошенко назвал безответственных лидеров, которые повлекли большие проблемы с глобальной безопасностью

Киев • УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за двух безответственных лидеров - Башара Ассада и Владимира Путина есть большие проблемы с глобальной безопасностью Об этом Глава государства сказал в интервью телекомпании CNN, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения относительно ответственного лидерства. Думаю, что из-за двкх безответственных лидеров - Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава государства также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

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