П.Порошенко назвав безвідповідальних лідерів, які спричинили великі проблеми з глобальною безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що через двох безвідповідальних лідерів – Башара Ассада та Володимира Путіна є великі проблеми з глобальною безпекою Про це сказав Глава держави сказав в інтерв’ю телекомпанії CNN, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів — Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою”, — підкреслив П.Порошенко.
Глава держави також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ.
Президент відзначив підтримку України з боку США в останні 2,5 роки та висловив сподівання на продовження ефективної співпраці.